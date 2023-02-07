07 февраля 2023, 15:05
ВСУ потеряли больше сотни единиц живой силы за сутки на Краснолиманском направлении
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 100 бойцов на Краснолиманском направлении
За истекшие сутки ВСУ лишились более 100 бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.
«Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщил он.
Реклама
Конашенков сказал, что это произошло благодаря ударам со стороны российской оперативно-тактической и армейской авиации. По его словам, летчикам помогали артиллерийские подразделения, а также тяжелые огнеметные системы. Их применила группировка войск «Центр».
Реклама
Работая сообща, эти подразделения союзных сил ударили по дислокациям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
Столкновения происходили около населенных пунктов Новосадовое в ДНР, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР, а также недалеко от Серебрянского лесничества.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама