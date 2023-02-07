Важное 07 февраля 2023, 15:05 ВСУ потеряли больше сотни единиц живой силы за сутки на Краснолиманском направлении Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 100 бойцов на Краснолиманском направлении

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За истекшие сутки ВСУ лишились более 100 бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщил он.

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Конашенков сказал, что это произошло благодаря ударам со стороны российской оперативно-тактической и армейской авиации. По его словам, летчикам помогали артиллерийские подразделения, а также тяжелые огнеметные системы. Их применила группировка войск «Центр».

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Работая сообща, эти подразделения союзных сил ударили по дислокациям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Столкновения происходили около населенных пунктов Новосадовое в ДНР, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР, а также недалеко от Серебрянского лесничества.