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ВСУ потеряли более половины личного состава — командир «Ахмата»

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: потери ВСУ составили свыше тысячи человек в день

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Вооруженные силы Украины потеряли более 50% личного состава и техники. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Они уже потеряли более 50 процентов личного состава, и точно так же техники», — сказал Алаудинов телеканалу «Россия 24».

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По его словам территория участка фронта со стороны России расширилась с 56 до 100 километров. Алаудинов назвал ситуацию на линии соприкосновения абсолютно контролируемой.  Алаудинов отметил, что каждый день планомерно уничтожают противника и движутся вперед.

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«Мы ожидаем, что дальше противник будет освобождать те участки, которые были им заняты за последний период времени», — сказал командир спецподразделений «Ахмат».

Ранее сообщалось, что отряд «Ахмата» и группа «Вагнера» заняли важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР.

Чечня

Специальная военная операция РФ на Украине

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