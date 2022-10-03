Важное 03 октября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВСУ потеряли более 900 бойцов за трое суток на Краснолиманском направлении — Минобороны России Минобороны России: ВСУ потеряли более 900 бойцов на Краснолиманском направлении за 3 суток РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные уничтожили более 100 украинских военнослужащих в районе Славянска, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, за трое суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 900 бойцов на Краснолиманском направлении.

«Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

Реклама

Украинские военные попытались организовать наступление на Донецком направлении, но союзные силы нанесли по ним удар. По данным Минобороны России, в районе населенного пункта Первомайское удалось уничтожить более 100 бойцов 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Реклама

Противник попытался наступать на Николаево-Криворожском направлении. Российские войска открыли ответный огонь и уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ в районе города Новополь Донецкой Народной Республики.

Скоро в зону спецоперации отправятся несовершеннолетние дети главы Чечни Рамзана Кадырова. Он сообщил, что младшему из них всего 14 лет.

0 1 0 0 0 0