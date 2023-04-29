Спецоперация 29 апреля 2023, 14:39 ВСУ потеряли более 85 человек на двух направлениях за сутки Минобороны: ВС России уничтожили 85 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев за прошлые сутки уничтожили свыше 85 боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Потери противника за сутки на данных направлениях за сутки составили более 85 человек живой силы», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что также ВСУ потеряли гаубицы Д-20 и Д-30, три пикапа, две бронированные машины и танк.

Кроме того, российские военные ликвидировали склады боеприпасов 110-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Шахтерское Донецкой Народной Республики.

Штурмовые отряды продолжили освобождение западных районов города Артемовск, приступив к зачистке территории от националистов.

Также стало известно, что ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над ЛНР.