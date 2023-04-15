Спецоперация 15 апреля 2023, 14:30 ВСУ потеряли более 85 боевиков на четырех направлениях в зоне СВО Минобороны: более 85 боевиков уничтожили ВС России на четырех направлениях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 85 боевиков лишилась украинская армия на четырех направлениях в зоне проведения спецоперации — Купянском, Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск <…> уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Огонь вели в районе Тимковки под Харьковом и Стельмаховки в Луганской Народной Республике.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские бойцы поразили до 30 солдат в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики, разбили пикап и две гаубицы.

На Херсонском направлении уничтожили до 15 украинских солдат, два автомобиля и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Днем ранее ВС России лишили противника склада с боеприпасами в Запорожской области.