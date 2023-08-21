21 августа 2023, 14:25
ВСУ потеряли более 80 военных на Запорожском направлении
МО России: потери ВСУ на Запорожском направлении составили более 80 человек
Вооруженные силы Украины потеряли свыше 80 человек на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВСУ лишились гаубиц FH-70, Д-20, Д-30 и двух орудий M119 американского производства. На Южно-Донецком направлении российские войска поразили подразделения украинской армии в районе Старомайорского и Урожайного. Потери врага на этом направлении составили до 110 человек.
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«На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск „Центр“ при поддержке штурмовой и армейской авиации отражены две атаки противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
Потери ВСУ на Херсонском направлении достигли 45 военнослужащих. В районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики средства ПВО сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.
На Донецком направлении ВСУ потеряли 225 человек, сообщил RT. На Купянском направлении группировка «Запад» улучшила положение российских войск, написали «Известия».
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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