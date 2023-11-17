Спецоперация 17 ноября 2023, 15:50 ВСУ потеряли более 700 военных на Южно-Донецком направлении Минобороны: ВС РФ поразили 4 бригады ВСУ за неделю на Южно-Донецком направлении Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com

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Российские военнослужащие поразили за неделю четыре бригады Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, потери противника превысили 700 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС России нанесли удары по подразделениям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 102-й и 127-й бригад территориальной обороны. Российские бойцы атаковали противника, используя авиацию и артиллерию. Украинские бригады поразили возле населенных пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное в ДНР.

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«Потери ВСУ составили свыше 745 военнослужащих», — указали в Минобороны.

Также украинская армия потеряла 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

За неделю подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции на Южно-Донецком направлении. Российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады противника и 128-й бригады теробороны.

В понедельник, 13 ноября, Минобороны сообщало, что ВС России за сутки уничтожили до 100 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Скопления живой силы противника поразили вблизи населенных пунктов Никольское и Новомихайловка в ДНР.