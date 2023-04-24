24 апреля 2023, 14:13
ВСУ потеряли более 60 человек убитыми на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 60 военных на Краснолиманском направлении
Украинские военные потеряли более 60 человек в результате действий российской группировки войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Потери противника составили свыше 60 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.
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Атаку провела артиллерия группировки войск «Центр». Удары нанесли в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
Кроме живой силы, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин и трех автомобилей. Кроме того, российские бойцы уничтожили гаубицу Д-20 и артиллерийскую установку «Гвоздика».
Британские военные эксперты ранее отметили, что ВСУ потеряют контроль над небом уже в следующем месяце из-за дефицита снарядов.
Украина 19 апреля заявила о начале контрнаступления на четырех направлениях.
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