Спецоперация 07 марта 2023, 15:48 ВСУ потеряли более 60 бойцов, самоходку и систему М777 за сутки на двух направлениях Минобороны: ВС России уничтожили свыше 60 бойцов ВСУ за сутки двух направлениях РИА «Новости»

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Российская группировка «Восток» за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила более 60 бойцов Вооруженных стил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

Авиация, артиллерия и группировка «Восток» нанесли комплексное поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка в ДНР, а также Дорожнянка и Малая Токмачка в Запорожской области.

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«Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих», — отметил Конашенков.

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Также ВСУ лишились двух боевых бронемашин, двух пикапов и гаубицы Д-30. Кроме того, российские подразделения ликвидировали самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и систему М777 противника.

В Донецкой Народной Республике авиация ВКС России сбила самолет Су-24, принадлежащий ВСУ. Около населенного пункта Марково украинские подразделения также лишились радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США. А союзные силы ликвидировали склад боеприпасов противника в районе Авдеевки.