Спецоперация 07 февраля 2023, 15:04 ВСУ потеряли более 50 бойцов на Купянском направлении за сутки Минобороны России: украинские войска потеряли свыше 50 бойцов на Купянском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли свыше 50 бойцов на Купянском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Российская штурмовая и армейская авиация совместно с артиллерией «Западной» группировки войск ударили по подразделениями 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. ВС России поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Ивановка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское в чЛНР.

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«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

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ВСУ лишились там двух боевых бронемашин, четырех автомобилей и гаубицы Д-30. За прошедшие сутки украинские войска также потеряли более 100 бойцов на Краснолиманском направлении.

Кроме того, российские подразделения поразили живую силу и технику противника около Угледара и Водяного в Донецкой Народной Республике. ВС России ударили по 1-й танковой и 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе этих населенных пунктов.