07 февраля 2023, 15:04
ВСУ потеряли более 50 бойцов на Купянском направлении за сутки
Минобороны России: украинские войска потеряли свыше 50 бойцов на Купянском направлении
Вооруженные силы Украины потеряли свыше 50 бойцов на Купянском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
Российская штурмовая и армейская авиация совместно с артиллерией «Западной» группировки войск ударили по подразделениями 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. ВС России поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Ивановка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское в чЛНР.
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«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.
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ВСУ лишились там двух боевых бронемашин, четырех автомобилей и гаубицы Д-30. За прошедшие сутки украинские войска также потеряли более 100 бойцов на Краснолиманском направлении.
Кроме того, российские подразделения поразили живую силу и технику противника около Угледара и Водяного в Донецкой Народной Республике. ВС России ударили по 1-й танковой и 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе этих населенных пунктов.
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