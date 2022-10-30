ВСУ потеряли более 50 бойцов на Краснолиманском направлении | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 15:01 ВСУ потеряли более 50 бойцов на Краснолиманском направлении МО РФ заявило об уничтожении более 50 военных и танка ВСУ на Краснолиманском направлении РИА "Новости"

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Российские военные в ходе спецоперации за сутки уничтожили более 50 военнослужащих и один танк ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на Краснолиманском направлении две ротные тактические группы противника пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонополовка Луганской Народной Республики.

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«Все атаки отражены. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 50 украинских военнослужащих», — сказал он.

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По словам Конашенкова, также удалось уничтожить один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.

В российском военном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 6192 танка и других боевых бронированных машин и 6898 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские военные уничтожили свыше 70 боевиков на Купянском направлении. Артиллерия и авиация также вывели из строя один танк, десять автомобилей, два бронетранспортера, две боевые машины пехоты.