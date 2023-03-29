Спецоперация 29 марта 2023, 15:08 ВСУ потеряли более 50 боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены свыше 50 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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ВС России за прошедшие сутки уничтожили на Запорожском и Южно-Донецком направлениях более 50 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Группировка войск «Восток» нанесла удары по подразделениям ВСУ около Угледара и Пречистовки в Донецкой Народной Республике.

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«Общие потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Также российские силы поразили четыре автомобиля, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20 ВСУ.

Серьезные потери украинская армия понесла и на Донецком направлении. За сутки подразделения Южной группировки войск уничтожили там до 310 солдат ВСУ. Также Вооруженные силы РФ разгромили девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, четыре боевые машины пехоты, два танка, две гаубицы «Мста-Б» и бронетранспортер противника.