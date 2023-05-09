Спецоперация 09 мая 2023, 14:51 ВСУ потеряли более 465 боевиков на Донецком направлении Минобороны: на Донецком направлении ВС России уничтожили более 465 украинских боевиков Ministry of Defense of Ukraine

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За сутки на Донецком направлении российские военные уничтожили более 465 украинских солдат и наемников. Кроме того, противник потерял военную технику, сообщили в Минобороны.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наемников», — уточнили в ведомстве.

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В министерстве перечислили потери противника: два танка, 12 бронемашин и автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы.

На Донецком направлении, обратили внимание в ведомстве, штурмовые отряды продолжили бои в западной части Артемовска. Десантники взяли на себя фланги противника.

Кроме того, российские бойцы уничтожили 230 украинских солдат на пяти направлениях: Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском.

ПВО России сбила украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Белозерка под Херсоном.