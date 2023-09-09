Спецоперация 09 сентября 2023, 13:51 ВСУ потеряли более 450 солдат на Краснолиманском направлении МО РФ: на Краснолиманском направлении Россия отразила 12 атак Украины за неделю РИА «Новости»

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Подразделения группировки «Центр» отразили 12 атак украинских боевиков на Краснолиманском направлении за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Потери ВСУ на данном направлении составили более 450 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий», — передали в министерстве.

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На Херсонском направлении бойцы предотвратили попытку украинского десанта высадиться возле острова Тендровская коса. За неделю там уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп. Противник потерял до 355 военных.

Всего с начала специальной военной операции на Украине российская сторона ликвидировала 11,7 тысячи украинских танков, 6,5 тысячи беспилотников и более 700 самолетов и вертолетов ВСУ. Даже с западным оружием Вооруженные силы Украины оказались бессильны.

Ранее Минобороны России рассказало, что украинская сторона при помощи катеров пыталась в очередной раз атаковать Крымский мост. Суда киевского режима уничтожили корабли Черноморского флота.