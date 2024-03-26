Спецоперация 26 марта 2024, 13:36 ВСУ потеряли более 425 бойцов на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения «Южной» группировки войск ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении. ВСУ потеряли более 425 бойцов и две бронемашины и семь автомобилей, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские военные нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ у Белогоровки в ЛНР и Клещеевки, Верхнекаменского в ДНР.

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ВСУ лишились четырех станций РЭБ, одной РЛС AN/TPQ-36 американского производства, гаубицы М777 также произведенной в США.

По данным Минобороны, за минувшие сутки российские военные нанесли удары по объектам СБУ, центрам принятия решений на Украине. Ударам также подверглись места дислокации иностранных наемников.