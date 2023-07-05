Спецоперация 05 июля 2023, 14:24 ВСУ потеряли более 300 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Южно-Донецком направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские войска за минувшие сутки совершили пять неудачных попыток атаковать позиции российской армии на Южно-Донецком направлении. Все попытки наступления вражеских сил отразили. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем не дали украинским войскам продвинуться к селу Старомайорское и поселку Урожайное в Донецкой Народной Республики.

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Кроме того, в ходе боев около села Макаровка в ДНР и села Приютное в Запорожской области российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы противника, а в районе Угледара ликвидировали группу украинских диверсантов.

Попытку атаки на Запорожском направлении совершили подразделения 28-й горно-штурмовой бригады ВСУ, выдвинувшиеся в сторону села Жеребянки Запорожской области. Самоотверженные и слаженные действия российских войск отразили атаку противника. Кроме того военные пресекли работу трех диверсионных групп около сел Луговское, Марфополь и Мирное.

Действующая на этом участке проведения авиация поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ около сел Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области.

Общие потери противника на обоих направлениях составили более 300 человек личного состава, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки «Акация», а также самоходную артиллерийскую установку Krab.