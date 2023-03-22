22 марта 2023, 15:43
ВСУ потеряли более 300 бойцов за сутки на Донецком направлении
Минобороны: ВС России ликвидировали свыше 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки
За минувшие сутки российские подразделения уничтожили свыше 300 бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга.
«На Донецком направлении <…> за прошедшие сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих», — сказал он.
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Это удалось сделать благодаря активным действиям южной группировки войск, ударам авиации и огню артиллерии. Также на этом направлении уничтожены три боевые бронемашины противника, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.
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Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 26 беспилотников в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также дроны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
На аэродроме «Школьный» под Одессой российские подразделения поразили несколько ангаров с оружием и военной техникой ВСУ. В Запорожской области бойцы ВС России уничтожили склад топлива для боевой техники 102-й бригады украинской территориальной обороны.
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