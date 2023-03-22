Спецоперация 22 марта 2023, 15:43 ВСУ потеряли более 300 бойцов за сутки на Донецком направлении Минобороны: ВС России ликвидировали свыше 300 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки РИА «Новости»

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За минувшие сутки российские подразделения уничтожили свыше 300 бойцов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга.

«На Донецком направлении <…> за прошедшие сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Это удалось сделать благодаря активным действиям южной группировки войск, ударам авиации и огню артиллерии. Также на этом направлении уничтожены три боевые бронемашины противника, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

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Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 26 беспилотников в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также дроны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

На аэродроме «Школьный» под Одессой российские подразделения поразили несколько ангаров с оружием и военной техникой ВСУ. В Запорожской области бойцы ВС России уничтожили склад топлива для боевой техники 102-й бригады украинской территориальной обороны.