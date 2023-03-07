Спецоперация 07 марта 2023, 16:37 ВСУ потеряли более 30 бойцов на Купянском направлении за сутки Минобороны: ВС России уничтожили более 30 украинских бойцов на Купянском направлении РИА «Новости»

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На Купянском направлении за сутки Западная группировка российских войск уничтожила более 30 военных и польскую самоходку Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ во вторник.

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что на Купянском направлении силы России уничтожили один танк, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, самоходную гаубицу «Акация», а также свыше 30 украинских боевиков.

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По словам официального представителя Минобороны страны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российская группировка «Восток» за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила более 60 бойцов ВСУ.

Также украинские войска лишились двух боевых бронемашин, двух пикапов и гаубицы Д-30, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и системы М777.