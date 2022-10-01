ВСУ потеряли более 270 военных при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Все новости

Мир

01 октября 2022, 18:00

Кто и зачем взорвал «Северные потоки». Под подозрением четыре страны

Мир

01 октября 2022, 17:58

Вучич признался, что не знал, плакать ему или кричать из-за ЧП на «Северных потоках»

Реклама

Спорт

01 октября 2022, 17:51

Нарушение олимпийских принципов увидели в словах главы МОК о российских спортсменах

Спецоперация

01 октября 2022, 17:47

ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

Криминал

01 октября 2022, 17:44

Силовики ликвидировали двух подозреваемых в тяжком преступлении в Кабардино-Балкарии

Спецоперация

01 октября 2022, 17:39

Российские войска нанесли поражение группировке ВСУ около Новополя

Спецоперация

01 октября 2022, 17:36

Передавшего ВСУ координаты для удара по жилому дому наводчика задержали в Херсоне

Спорт

01 октября 2022, 17:31

Российские гимнасты не откажутся от поддержки СВО ради международных соревнований

Спецоперация

01 октября 2022, 17:27

ВСУ потеряли более 270 военных при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении

Спецоперация

01 октября 2022, 17:27

ВСУ потеряли более 270 военных при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении

Читать 360tv в

Подразделения ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. В результате армия Украины потеряла более 270 военнослужащих, пять танков, шесть БМП, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Новополь Донецкой Народной Республики российские военные нанесли удар по подразделениям 110-й бригады теробороны Украины. Потери противника составили более 100 боевиков убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей, уточнили в ведомстве.

Реклама

Союзные войска отошли из Красного Лимана на более выгодные рубежи.

Реклама

С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили уже 310 самолетов, 155 вертолетов, 2126 беспилотников, 378 ЗРК, 5203 танка и других боевых бронированных машин ВСУ.

Украинские военные лишились 858 боевых машин РСЗО, 3441 орудия полевой артиллерии и минометов, а также свыше 6020 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама