ВСУ потеряли более 270 военных при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 17:27 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ потеряли более 270 военных при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 270 военных на Николаево-Криворожском направлении РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. В результате армия Украины потеряла более 270 военнослужащих, пять танков, шесть БМП, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Новополь Донецкой Народной Республики российские военные нанесли удар по подразделениям 110-й бригады теробороны Украины. Потери противника составили более 100 боевиков убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей, уточнили в ведомстве.

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Союзные войска отошли из Красного Лимана на более выгодные рубежи.

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С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили уже 310 самолетов, 155 вертолетов, 2126 беспилотников, 378 ЗРК, 5203 танка и других боевых бронированных машин ВСУ.

Украинские военные лишились 858 боевых машин РСЗО, 3441 орудия полевой артиллерии и минометов, а также свыше 6020 единиц специальной военной автомобильной техники.

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