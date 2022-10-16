ВСУ потеряли более 250 военных при попытке наступления на Криворожском направлении | 360°

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ВСУ потеряли более 250 военных при попытке наступления на Криворожском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 250 украинских военных на Криворожском направлении

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Подразделения российских войск уничтожили более 250 украинских военных при попытке противника совершить прорыв обороны на Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ВСУ попытались прорваться в районах Кошары и Пятихатки. Подразделения ВС РФ удержали занимаемые позиции и нанесли серьезные потери украинской армии.

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«Уничтожено более 250 националистов, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии», — подчеркнул Конашенков.

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Представитель Миноброны добавил, что всего за минувшие сутки на Николаево-Криворожском направлении российские войска уничитожили более 350 украинских боевиков, 11 танков, 18 бронированных машин, два орудия полевой артиллерии и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Специальная военная операция РФ на Украине

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