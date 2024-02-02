Важное 02 февраля 2024, 12:51 ВСУ потеряли более 23 тысячи бойцов за месяц Шойгу: более 23 тысяч бойцов потеряла украинская армия за январь Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными 23 тысячи бойцов за месяц. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — сказал глава оборонного ведомства.

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По его словам, украинские власти бросает в бой оставшиеся резервы, чтобы не допустить обрушения обороны. Для этих же целей руководство страны поспешно проводит очередные принудительные мобилизации.

За первый месяц 2024 года российские подразделения нанесли около 127 ударов по объектам военной инфраструктуры и оборонным предприятиям Украины. Для проведения атак ВС России использовали высокоточное оружие, уточнил Шойгу.

Как сообщал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, отечественные войска улучшили положение в районе Красного Лимана. Российская армия продвинулась около села Терны, Кременной и Серебрянского лесничества.