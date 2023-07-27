Спецоперация 27 июля 2023, 15:45 ВСУ потеряли более 200 бойцов в последней атаке — Путин Президент Путин: ВСУ во время боев на Запорожском направлении потеряли свыше 200 солдат Pxhere

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Украинская сторона во время боев на Запорожском направлении 26 июля понесла большие потери — свыше 200 человек. Кроме того, российские военнослужащие уничтожил технику и вооружение противника. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Все, что происходило в течение прошедших суток — это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров», — заявил глава государства.

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Путин добавил, что не обошлось без потерь и с российской стороны, но показатели в десять раз меньше, чем у противника. Украинские войска активизировали боевые действия на Запорожском направлении.

Но все попытки контрнаступления были остановлены. ВСУ потеряли десятки единиц бронетехники, писал «Царьград». Украинским батальонным группам пришлось долго восстанавливать боеспособность.

Всем отличившимся участникам боев в зоне спецоперации на Запорожском направлении вручат государственные награды. Президент также поручил Минобороны присвоить подразделениям, отражавшим атаки противника, почетные наименования.

США уже даже отказались комментировать украинское контрнаступление и делать какие-либо прогнозы. Очевидно, что «баланс сил» на стороне России, Украина не добилась поставленных целей.