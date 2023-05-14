Спецоперация 14 мая 2023, 13:53 ВСУ потеряли более 180 боевиков и технику на трех направлениях в зоне СВО МО: ВСУ потеряли 180 солдат на Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Российские бойцы лишили противника 180 боевиков и техники на Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ нанесено поражение подразделениям противника», — уточнили в ведомстве.

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В Минобороны обратили внимание, что удары наносили в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка в ДНР, а также Червоная Диброва в ЛНР. Противник потерял более 60 солдат, боевую машину, два автомобиля и самоходку «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские военные ликвидировали свыше 120 боевиков, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и установку «Гвоздика».

Также за сутки действия двух украинских ДРГ пресекли на Купянском направлении.