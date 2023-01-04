Важное 04 января 2023, 13:04 ВСУ потеряли более 150 боевиков на Краснолиманском направлении Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек на Краснолиманском направлении Официальный сайт президента Украины

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Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении, где за минувшие сутки уничтожили более 100 украинских боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что потери в боевой технике противника составили один танк, четыре бронированные машин и пять автомобилей.

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На Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удар по двум штурмовым отрядам противника в районе села Червоная Диброва и Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.

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Также российские войска уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника около села Невское Луганской Народной Республики, сел Нововодяное, Серебрянка и Белогровка Донецкой Народной Республики.

«Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа», — добавил Конашенков.

На Купянском направлении после ударов по позициям подразделений ВСУ, расположившихся около поселка Двуречная, сел Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области уничтожены более 40 украинских боевиков, а также два автомобиля. В этом же районе ликвидировали еще одну группу диверсантов около села Лиман Первый.

На Южно-Донецком направлении российские войска пресекли все попытки подразделений ВСУ перейти в контрнаступление около села Дорожнянка в ДНР и отбросили противника на исходные позиции.

В результате артиллерийских ударов по скоплениям живой силы и техники противника около населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики, а также Червоное Запорожской области, уничтожены более 180 украинских военных, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Всего за сутки ракетные войска и артиллерийская группировка российских войск нанесла удар по 83 подразделениям ВСУ, расположившихся на огневых позициях, а также по живой силе и военной технике в 107 районах.