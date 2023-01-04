04 января 2023, 13:04
ВСУ потеряли более 150 боевиков на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек на Краснолиманском направлении
Российские военные продолжают успешное наступление на Донецком направлении, где за минувшие сутки уничтожили более 100 украинских боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он добавил, что потери в боевой технике противника составили один танк, четыре бронированные машин и пять автомобилей.
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На Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удар по двум штурмовым отрядам противника в районе села Червоная Диброва и Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике.
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Также российские войска уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника около села Невское Луганской Народной Республики, сел Нововодяное, Серебрянка и Белогровка Донецкой Народной Республики.
«Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа», — добавил Конашенков.
На Купянском направлении после ударов по позициям подразделений ВСУ, расположившихся около поселка Двуречная, сел Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области уничтожены более 40 украинских боевиков, а также два автомобиля. В этом же районе ликвидировали еще одну группу диверсантов около села Лиман Первый.
На Южно-Донецком направлении российские войска пресекли все попытки подразделений ВСУ перейти в контрнаступление около села Дорожнянка в ДНР и отбросили противника на исходные позиции.
В результате артиллерийских ударов по скоплениям живой силы и техники противника около населенных пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики, а также Червоное Запорожской области, уничтожены более 180 украинских военных, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.
Всего за сутки ракетные войска и артиллерийская группировка российских войск нанесла удар по 83 подразделениям ВСУ, расположившихся на огневых позициях, а также по живой силе и военной технике в 107 районах.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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