11 февраля 2023, 15:28
ВСУ потеряли более 140 военнослужащих на Донецком направлении за сутки
Минобороны сообщило об уничтожении более 140 украинских боевиков на Донецком направлении
Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 140 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Украинские войска лишились двух боевых машин пехоты и шести автомобилей. Они также потеряли две артиллерийские системы М777 производства США, самоходную гаубицу Krab польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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Российские военные также уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой Народной Республики.
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Ранее об истощении украинской армии сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. По его словам, у ВСУ практически не осталось боеприпасов.
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