Спецоперация 11 февраля 2023, 15:28 ВСУ потеряли более 140 военнослужащих на Донецком направлении за сутки Минобороны сообщило об уничтожении более 140 украинских боевиков на Донецком направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 140 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Украинские войска лишились двух боевых машин пехоты и шести автомобилей. Они также потеряли две артиллерийские системы М777 производства США, самоходную гаубицу Krab польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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Российские военные также уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское Донецкой Народной Республики.

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Ранее об истощении украинской армии сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. По его словам, у ВСУ практически не осталось боеприпасов.