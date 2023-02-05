05 февраля 2023, 15:11
ВСУ потеряли более 130 человек под ударами группировки войск «Восток»
Минобороны: ВСУ потеряли более 130 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Артиллерийский огонь и активные действия подразделений группировки войск «Восток» оставили украинские войска без 130 боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Реклама
Он пояснил, что основные потери понесли подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ, дислоцированные возле Угледара и бойцы 110-й бригады территориальной обороны в районе села Новодаровка Запорожской области.
Также в районе Угледара подорвали склад украинских войск с артиллерийскими боеприпасами.
За минувшие сутки на этих направлениях российские войска уничтожили два танка, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Д-20 около города Гуляйполе Запорожской области и села Водяного Донецкой Народной Республики.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама