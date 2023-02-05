Важное 05 февраля 2023, 15:11 ВСУ потеряли более 130 человек под ударами группировки войск «Восток» Минобороны: ВСУ потеряли более 130 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Артиллерийский огонь и активные действия подразделений группировки войск «Восток» оставили украинские войска без 130 боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Он пояснил, что основные потери понесли подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ, дислоцированные возле Угледара и бойцы 110-й бригады территориальной обороны в районе села Новодаровка Запорожской области.

Также в районе Угледара подорвали склад украинских войск с артиллерийскими боеприпасами.

За минувшие сутки на этих направлениях российские войска уничтожили два танка, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную гаубицу «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Д-20 около города Гуляйполе Запорожской области и села Водяного Донецкой Народной Республики.