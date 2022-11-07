ВСУ потеряли более 120 военных при попытке атаки на Краснолиманском направлении | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 13:25 ВСУ потеряли более 120 военных при попытке атаки на Краснолиманском направлении Минобороны России: ВСУ лишились более 120 военных на Краснолиманском направлении РИА "Новости"

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ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских военных на Краснолиманском направлении. В результате противник понес серьезные потери личного состава — более 120 человек убитыми, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные пытались наступать, задействовав силы двух батальонных тактических групп. Подразделения ВС РФ отразили их атаки в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

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Российские войска нанесли ВСУ комплексное огневое поражение. Противник лишился более 120 военнослужащих, еще до 130 украинских солдат получили ранения. Кроме того, украинская армия потеряла три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

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За минувшие сутки ВС РФ поразили семь пунктов управления ВСУ в районах Ивановки, Крахмального в Харьковской области, Водяного, Павловки в ДНР, а также Новой Каменки, Давыдова Брода и Белогорки в Херсонской области.