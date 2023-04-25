25 апреля 2023, 15:40
ВСУ потеряли более 120 человек личного состава на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: 120 украинских военных уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Действующие на Южно-Донецком и Запорожском направлениях бойцы российской группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 120 человек личного состава противника. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он добавил, что в ходе ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем на этом участке проведения специальной военной операции украинские войска потеряли боевую бронированную машину, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».
Основные удары российские военные нанесли по позициям противника в районе города Угледар и села Павловка в Донецкой Народной Республике, а также около сел Новоданиловка и Каменское Запорожской области.
Войска противника также потерпели огневое поражение на Херсонском направлении. В результате нанесенных за минувшие сутки ударов украинские военные потеряли до 20 человек, а также лишились артиллерийской системы М777.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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