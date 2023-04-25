Спецоперация 25 апреля 2023, 15:40 ВСУ потеряли более 120 человек личного состава на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны: 120 украинских военных уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Действующие на Южно-Донецком и Запорожском направлениях бойцы российской группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 120 человек личного состава противника. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что в ходе ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем на этом участке проведения специальной военной операции украинские войска потеряли боевую бронированную машину, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Основные удары российские военные нанесли по позициям противника в районе города Угледар и села Павловка в Донецкой Народной Республике, а также около сел Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

Войска противника также потерпели огневое поражение на Херсонском направлении. В результате нанесенных за минувшие сутки ударов украинские военные потеряли до 20 человек, а также лишились артиллерийской системы М777.