ВСУ потеряли более 100 военных на Купянском направлении за сутки | 360°

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ВСУ потеряли более 100 военных на Купянском направлении за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении свыше 100 военных и четыре танка

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Украинские военные за сутки потеряли на Купянском направлении более 100 человек, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, противник лишился четырех танков и трех турецких бронетранспортеров.

По данным ведомства, в течение последних суток на Купянском направлении ВСУ сосредоточили усилия, чтобы попытаться взять Кисловку. Этот населенный пункт противник атаковал силами трех ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений.

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В итоге им удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине Кисловки. Но российские войска выбили противника оттуда, рассеяв и отбросив на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено, подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Он обратил внимание, что ВСУ также безуспешно пытались наступать в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Российскими войсками успешно отразили все атаки.

«Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера», — заключил Конашенков.

ВСУ

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