Важное 12 октября 2022, 15:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВСУ потеряли более 100 военных на Купянском направлении за сутки Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении свыше 100 военных и четыре танка Официальный сайт

Читать 360tv в

Украинские военные за сутки потеряли на Купянском направлении более 100 человек, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, противник лишился четырех танков и трех турецких бронетранспортеров.

По данным ведомства, в течение последних суток на Купянском направлении ВСУ сосредоточили усилия, чтобы попытаться взять Кисловку. Этот населенный пункт противник атаковал силами трех ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений.

Реклама

В итоге им удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине Кисловки. Но российские войска выбили противника оттуда, рассеяв и отбросив на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено, подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Реклама

Он обратил внимание, что ВСУ также безуспешно пытались наступать в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Российскими войсками успешно отразили все атаки.

«Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера», — заключил Конашенков.

0 0 0 0 0 0