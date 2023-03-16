Важное 16 марта 2023, 14:41 ВСУ потеряли более 100 человек личного состава на Краснолиманском направлении за сутки Минобороны заявило об уничтожении более 100 военных ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Артиллерия и тяжелые огнеметные системы подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по четырем позициям ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Общие потери за сутки личного состава войск противника превысили 100 человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские войска нанесли удары по подразделениям противника, которые расположились около сел Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также сел Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики

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«За сутки на данном направлении уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка „Акация“, а также гаубица Д-30», — перечислил Конашенков.

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Представитель Минобороны добавил, что действующая на Купянском направлении западная группировка войск уничтожила до до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 в Харьковской области и ЛНР.