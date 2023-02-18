18 февраля 2023, 14:30
ВСУ потеряли более 100 боевиков на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные в ходе боевых действий на Краснолиманском направлении уничтожили свыше 100 украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Группировка войск „Центр“ уничтожила более 100 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка в Луганской Народной Республике», — сказал он.
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Кроме потерь в живой силе, ВСУ на этом участке лишились гаубиц Д-20 и Д-30, самоходных установок «Гвоздика» и «Акация», двух автомобилей и двух боевых бронированных машин.
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Также подразделения российской армии на Донецком направлении в ходе боевых действий уничтожили до 150 украинских военнослужащих.
Кроме того, войска России сумели освободить населенный пункт Гряниковка в Харьковской области. В него вошли военнослужащие Западной группировки.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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