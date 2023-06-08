Спецоперация 08 июня 2023, 16:01 ВСУ потеряли 945 военнослужащих за сутки Министр обороны Шойгу: ВСУ лишились до 350 человек личного состава в двухчасовом бою РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины лишились 945 боевиков за 7 июня. Данные привел глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7 июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты», — перечислил министр.

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Кроме того, ВСУ лишились за день 38 боевых бронированных машин. По словам Шойгу, противник также потерял три самоходных артиллерийских установки Krab и другое вооружение.

Глава Минобороны добавил, что только в одном двухчасовом бою ВСУ лишились до 350 военнослужащих. В ходе этого же сражения украинская армия потеряла 30 танков и 11 боевых машин пехоты.

Ранее Министерство обороны показало на видео, как российская армейская авиация уничтожает украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Военнослужащие ВС России нанесли удары по машинам противника высокоточными управляемыми ракетами.

Кроме того, российские бойцы уничтожили бронетехнику ВСУ возле Берховки. Украинцы пытались атаковать этот населенный пункт, расположенный в районе Артемовска.