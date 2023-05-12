Важное 12 мая 2023, 13:34 ВСУ потеряли 900 человек личного состава на Донецком направлении Минобороны: российские силы уничтожили и ранили 900 солдат ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Удары российских войск по позициям ВСУ на Донецком направлении привели к потере 900 человек личного состава противника. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что речь идет как о ликвидированных украинских боевиках, так и получивших сильные ранения.

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«Всего на Донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — заявил Конашенков.

Украинские войска также потеряли более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118.

Представитель Минобороны добавил, что минувшей ночью украинские войска совершили попытку наступления по всей линии соприкосновения на Соледарском тактическом направлении.

Всего ВСУ совершили 26 атак, к которым привлекли более тысячи военнослужащих, около 40 танков и другой военной и специальной техники. Российские войска дали достойный отпор и не допустили прорыва обороны.

Более 540 украинских боевиков уничтожили подразделения Южной группировки войск во время отражения атаки и выхода на выгодные рубежи около Берховского водохранилища.

ВСУ потеряли восемь танков и более 20 единиц бронетехники. В боях особенно отличились военнослужащие четвертой и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения Вооруженных сил России.