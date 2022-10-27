ВСУ потеряли 60 боевиков при неудачной атаке на Купянском направлении | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 14:32 ВСУ потеряли 60 боевиков при неудачной атаке на Купянском направлении Минобороны заявило о провальной попытке ВСУ атаковать на Купянском направлении Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские войска отразили атаку украинских боевиков, пытавшихся захватить населенные пункты в Харьковской области, на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что противник силами двух ротных тактических групп при поддержке наемников атаковал позиции российских войск рядом с селами Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все попытки боевиков прорваться успешно отразили.

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В ходе столкновения украинские военные потеряли до 60 военнослужащих, один танк, шесть бронированных машин и три пикапа.

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Также в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили четыре пункта управления украинских войск.

Кроме того, российские военные поразили огневые позиции 62 артиллерийских подразделений ВСУ и ударили по живой силе и военной технике в 186 районах.