Спецоперация 30 марта 2023, 14:36 ВСУ потеряли 50 человек личного состава на Купянском направлении Минобороны сообщило о потере ВСУ 50 солдат от ударов Западной группировки войск Ministry of Defense of Ukraine

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Удары армейской авиации и артиллерии Западной группировки российских войск уничтожили за сутки до 50 украинских военных на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что войска противника находились около сел Гряниковка, Синьковка Харьковской области, а также поселка Новоселовское и села Стельмаховка Луганской Народной Республики.

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«Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, а также два автомобиля», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что группировка российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении за сутки ликвидировала до 130 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, установку реактивной системы залпового огня «Град», а также самоходную гаубицу «Акация».

Всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки войск Вооруженных сил России поразили 93 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также нанесли удары по живой силе и технике украинской армии в 107 районах.