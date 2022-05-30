ВСУ потеряли 40 человек за последние сутки в зоне контроля НМ ЛНР

ВСУ за последние сутки лишились нескольких единиц техники и живой силы на территориях, подконтрольных Народной милиции (НМ) ЛНР. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 40 человек личного состава, четыре бронетранспортера, семь единиц автомобильной техники», — написал он.

Филипоненко отметил, что ВСУ регулярно обстреливают территорию ЛНР. При этом иногда огонь открывают по населенным пунктам и объектам, «не представляющим опасности для противника».

По словам Филипоненко, только за прошедшие сутки ВСУ выпустили 22 крупнокалиберных артснаряда и мин. Боеприпасы выпустили по населенным пунктам Первомайск и Молодежное. Филипоненко отметил, что представители НМ ЛНР оперативно обнаружили и уничтожили позиции ВСУ, с которых велся обстрел.