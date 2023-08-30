Спецоперация 30 августа 2023, 14:11 ВСУ потеряли 380 бойцов при неудачных атаках на Донецком направлении Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Донецком направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Действующие на Донецком направлении в зоне специальной военной операции подразделения Южной группировки российских войск успешно отразили пять атак ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что противник попытался пройти к селу Белогоровка, поселку Зайцево и городу Красногоровка Донецкой Народной Республики.

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Российские войска успешно отразили все попытки продвижения противника. В результате украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 380 человек личного состава, а также лишились четырех бронированных машин, семи автомобилей, двух гаубиц Д-2 и одной «Мста-Б», а также противотанковой пушки «Рапира».

Кроме того российские военные поразили склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ, расположенные в районе села Пречистовка Донецкой Народной Республики.

Атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ отразили подразделения Западной группировки войск на Купянском направлении около села Синьковка Харьковской области, а также сел Сергеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

Под огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем украинские войска лишились 100 человек личного состава, трех боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок М109, гаубицы Д-30, а также артиллерийских орудий «Гвоздика» и Krab.