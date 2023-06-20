Спецоперация 20 июня 2023, 14:22 ВСУ потеряли 360 человек в ходе боев на трех направлениях Минобороны: потери ВСУ за сутки составили 360 человек личного состава на трех направлениях РИА «Новости»

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Украинские войска за минувшие сутки в ходе боев на Южнодонецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях потеряли до 360 человек личного состава. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что потери связаны с новыми безуспешными попытками противника прорвать оборону российской армии.

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«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 260 человек, девять танков, боевую машины пехоты «Bradley», 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийскую систему М777.

На Краснолиманском направлении удары по позициям противника нанесли войска группировки российских войск «Центр». ВСУ потерпели поражения около села Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Общие потери украинских сил на этом участке проведения специальной военной операции составили до 100 человек личного состава, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».