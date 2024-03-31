Спецоперация 31 марта 2024, 13:59 ВСУ потеряли 300 бойцов на Донецком направлении за сутки Минобороны: ВСУ за сутки лишились 300 бойцов на Донецком направлении РИА «Новости»

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За прошедшие сутки украинская армия в боях на Донецком направлении потеряла порядка 300 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские войска группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 79-й и 80-й десантно-штурмовых, 5-й и 92-й штурмовых, 56-й мотопехотной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Клещеевка, Богдановка, Красное, Часов Яр и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

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Противник потерял более 300 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», пушку Д-44, гаубицу Д-30, два орудия Д-20, восемь автомобилей, две боевые бронированные машины и два склада с артиллерийскими боеприпасами.

Ранее стало известно, что ВСУ лишились трех самолетов Су-25 в результате удара по аэродрому Вознесенск в Николаевской области.