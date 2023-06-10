Спецоперация 10 июня 2023, 15:16 ВСУ потеряли 300 боевиков и девять танков в ходе новых попыток контрнаступления Минобороны: ВСУ безуспешно пытались наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Украинские войска за минувшие сутки предприняли еще несколько безуспешных попыток контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, а также в районе Артемовска Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что бойцы группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии нанесли противнику огневое поражение во время попытки наступления

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«Мотострелковыми подразделениями группировки уничтожена живая сила националистов южнее Водяного, шесть бронеавтомобилей и живая сила в районе совхоза Октябрь», — заявил Конашенков.

На Запорожском направлении российские военные пресекли две попытки атаки усиленного танками батальона противника около сел Яблоневое и Новопокровка Запорожской области. Также они уничтожили две колонны бронетехники ВСУ около сел Новоданиловка и Малая Токмачка.

На расположенном на пересечении границ Донецкой Народной Республики и Запорожской области Времовском выступе войска противника попытались провести силами мотопехотной роты три атаки в районе сел Левадное Сторожевое и Нескучное. Группировка войск «Восток» мужественными и решительными действиями отразила все попытки противника прорвать оборону.

Общие потери украинских войск на этих направлениях за минувшие сутки составили до 300 человек личного состава, девять танков, в том числе четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, среди которых пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также французскую самоходную артиллерийскую установку Cezar.