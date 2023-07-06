Спецоперация 06 июля 2023, 14:38 ВСУ потеряли 260 военных на трех участках проведения спецоперации Минобороны заявило об ударах по скоплениям ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях РИА «Новости»

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Российские военные за минувшие сутки отразили пять атак украинских войск на Краснолиманском и Купянском направлениях, а также нанесли массированные удары по местам скопления сил противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он заявил, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» остановили продвижение противника ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

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Всего ВСУ совершили четыре попытки атаковать позиции российских войск около сел Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики и села Ковалевка Луганской Народной Республики.

В ходе отражения атак на населенные пункты ДНР, а также во время ударов по позициям противника около села Новоегоровка и поселка Червоная Диброва Луганской Народной Республики российские военные поразили скопление живой силы и техники ВСУ.

Кроме того, в районе села Невского и поселка Белогоровка в ЛНР российские военные пресекли работу двух украинских групп диверсантов.

«За сутки потери противника на данном направлении составили свыше 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа», — заявил Конашенков.

Действующая на Купянском направлении Западная группировка войск отразила атаку ВСУ в районе поселка Новоселовское Луганской Народной Республики.

Также российские военные ударили по подразделениям противника около сел Новомлынск, Тимковка, Берестовое и Петропавловка Харьковской области, а также села Стельмаховка Луганской Народной Республики.

За сутки на этом участке проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 40 человек личного состава, две боевые бронированные машины, два пикапа и американскую артиллерийскую систему М777.

В ходе огневого поражения на Херсонском направлении украинские войска лишились до 130 военных, восьми автомобилей, а также самоходной гаубицы «Гвоздика».