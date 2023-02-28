Спецоперация 28 февраля 2023, 15:37 ВСУ потеряли 25 бойцов после удара российской артиллерии на Купянском направлении Минобороны сообщило о поражении подразделений ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Артиллерия Западной группировки войск нанесла поражения подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Потери противника в живой силе составили до 25 человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Украинские военные расположились в районе сел Синьковка и Крахмального Харьковской области и поселка Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате артиллерийских ударов по позициям противника также уничтожены два автомобиля.

Активные действия группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожили до 120 украинских военных, а также четыре боевые бронированные машины и самоходную гаубицу «Акация». Противник оборудовал свои позиции около сел Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и поселка Кузьмино Луганской Народной Республики.