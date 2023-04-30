Спецоперация 30 апреля 2023, 15:27 ВСУ потеряли 190 человек личного состава после удара российских сил на пяти направлениях Минобороны сообщило об уничтожении до 190 боевиков ВСУ на пяти направлениях в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские силы за минувшие сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что на Купянском направлении Западная группировка войск нанесла удары по подразделениям противника около сел Синьковка, Кисловка, Каменка и Масютовка Харьковской области и поселка Новолуганское Луганской Народной Республики.

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«За сутки на данном направлении уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля», — перечислил Конашенков.

Группировка войск «Центр» поразила подразделения противника на Краснолиманском направлении, ударив по позициям около города Макеевки, села Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

На этом участке проведения специальной военной операции ВСУ потеряли до 65 человек личного состава, боевую бронированную машину, три автовтомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.

Удары авиации и артиллерии группы «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 30 украинских боевиков, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицы «Мста-Б» и Д-30 около Угледара и поселка Владимировка Донецкой Народной Республики.

На Херсонском направлении в результате подавления российской артиллерией ВСУ потеряли 10 человек, один автомобиль и гаубицу «Мста-Б». Также около села Понятовка Херсонской области российские силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.