ВСУ понесли потери в ходе трех атак в Херсонской области | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 14:51 ВСУ понесли потери в ходе трех атак в Херсонской области Минобороны сообщило о трех атаках ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Украинские военные за минувшие сутки предприняли три безуспешные попытки пройти в Херсонскую область на Николаево-Криворожском направлении. Каждый раз российские войска отбрасывали противника на исходные позиции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что украинские тактические группы пытались зайти в Херсонскую область через села Пятихатка, Червоный Яр и Ищенка. Но каждый раз получали серьезный отпор российских войск.

Реклама

«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противника отбросили на исходные рубежи», — заявил Конашенков.

Реклама

Представитель Минобороны добавил, что также на Николаево-Криворожском направлении ВС РФ нанесли удары по 13 районам, где находились резервные силы украинских боевиков. Там уничтожили более 180 человек личного состава, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.