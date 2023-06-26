Спецоперация 26 июня 2023, 14:38 ВСУ потеряли 15% поставленных американских БМП Bradley NYT: ВС России уничтожили 17 БМП Bradley, переданных Западом Украине РИА «Новости»

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По меньшей мере 17 американских машин пехоты Bradley, переданных Вооруженным силам Украины, оказались повреждены или уничтожены. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника США написала газета New York Times.

По его словам, в марте Соединенные Штаты передали киевскому режиму 113 боевых машин Bradley, больше 15% из них сейчас выведены из строя.

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«По меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий на данный момент», — сказал собеседник издания.

Американский чиновник признал готовность российской армии к контрнаступлению ВСУ. Он отметил, что летчики и артиллеристы ВС РФ успешно справляются с поставленной Западом техникой.

Ранее об уничтожении 18 БМП Bradley заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он рассказал, что российские военные ликвидировали 246 единиц тяжелой техники противника, включая танки.

Западные СМИ указывали, что ВСУ потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за просчета Запада в отношении России. В частности, союзники Украины по НАТО недооценили боевые возможности российской армии.