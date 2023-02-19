19 февраля 2023, 15:24
ВСУ потеряли 15 человек и гаубицы на Херсонском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении 15 бойцов ВСУ и техники на Херсонском направлении
Огневое поражение со стороны российских войск привело к уничтожении 15 украинских военных на Херсонском направлении. Также противник лишился военной техники. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что в результате обстрела ВСУ потеряли пять автомобилей, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицу «Мста-Б».
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Кроме того около Херсона и села Михайловка ударами российских войск уничтожены четыре склада с боеприпасами, предназначенных для украинских военных.
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«В районе города Херсон и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами», — перечислил Конашенков.
Также российские военные поразили командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ, расположенные около села Калиновка Запорожской области и города Угледар Донецкой Народной Республики.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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