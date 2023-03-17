Спецоперация 17 марта 2023, 14:08 ВСУ потеряли 135 человек личного состава в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении 135 украинских военных на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения Южной группировки войск ударами артиллерии уничтожили до 135 украинских военных на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что подразделения противника заняли позиции в районе сел Семеновка, Петровского и Тоненького Донецкой Народной Республики.

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Кроме ликвидации части личного состава российские силы уничтожили на этом участке проведения специальной военной операции три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, машину ракетной системы залпового огня «Град».

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Также в одном из районов подорвали склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении войска группы «Центр» ликвидировали более 70 украинских военнослужащих, а также уничтожили боевую машину пехоты, броневик, три пикапа, автомобиль и гаубицу Д-30.