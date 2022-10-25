ВСУ потеряли 130 боевиков при попытке атаки на Николаево-Криворожском направлении | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 14:10 ВСУ потеряли 130 боевиков при попытке атаки на Николаево-Криворожском направлении Минобороны сообщило об успешно отбитых атаках ВСУ на Николаево-Криворожском направлении РИА "Новости"

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Российские войска отразили все попытки украинских боевиков атаковать их позиции на Николаево-Криворожском направлении. За минувшие сутки в ходе борьбы военные обезвредили до 130 бойцов ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Атаковать позиции российских войск около сел Ищенка и Брускинское в Херсонской области пытались две ротные тактические группы украинских военных.

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Таким способом они хотели пройти в Николаево-Криворожском направлении.

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Все атаки удалось успешно отразить. В ходе боевых действий за сутки уничтожены до 130 украинских военных, три танка, девять бронированных машин и 11 автомобилей.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки активными действиями на Краснолиманском направлении уничтожили более 120 украинских боевиков, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.