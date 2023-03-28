Спецоперация 28 марта 2023, 14:41 ВСУ потеряли 125 бойцов на Краснолиманском направлении при ударах группы «Центр» Минобороны заявило об уничтожении 125 украинских военных на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Авиация и артиллерия подразделений группировки войск «Центр» ударили по позициям российских войск на Краснолиманском направлении. Потери личного состава противника на этом участке проведения специальной военной операции составили до 125 человек, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что украинские войска находились около села Невского и поселка Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

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В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» также уничтожены четыре боевые бронированные машины, три пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика».

Действующая на Донецком направлении Южная группировка войск за сутки уничтожила до 240 украинских военных и наемников, а также три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30. Это самые большие потери войск противника за минувшие сутки.