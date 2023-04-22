Спецоперация 22 апреля 2023, 19:05 ВСУ потеряют контроль над небом уже в следующем месяце из-за дефицита снарядов — СМИ Times: Украина может потерять контроль над небом уже в мае из-за нехватки припасов РИА «Новости»

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Украинские солдаты столкнулись с нехваткой огневой мощи. Им не хватает боеприпасов, чтобы остановить российское наступление. Вскоре ВСУ могут потерять контроль над небом. Об этом заявила британская газета Times со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы США.

«Документы Пентагона показали, что Украине настолько не хватает зенитных боеприпасов, что она может потерять контроль над своим воздушным пространством уже в следующем месяце», — говорится в материале.

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ИА Nation news напомнило, что газета The New York Times, также изучив рассекреченные документы Пентагона, заявила об отсутствии у ВСУ шансов на успех. Для контрнаступления Украине не хватит вооружения, особенно армия ощущает нехватку обещанных Западом танков. Даже если их отправят раньше срока, они не успеют к началу анонсируемого наступления, подчеркнули журналисты.

Как ранее рассказали «Известия», объявленное Украиной контрнаступление на линии соприкосновения в ЛНР не удается. Российский боец рассказал газете, что ВСУ поменяли численный и качественный состав, но шаги противника «вычисляются наперед».